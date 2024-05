Karate Piacenza, cinque atleti qualificati ai campionati italiani esordienti

Sta per aprirsi una nuova entusiasmante sfida per il Karate Piacenza Farnesiana: il team piacentino che ha preso parte al campionato regionale Under 14 Fijlkam nella specialità kumite (combattimento libero) e kata (forma) di San Secondo Parmense, ha infatti conquistato – con cinque suoi atleti – i pass per il campionato italiano esordienti Fijlkam che si terrà a Ostia ai primi di giugno.

tre ori e un bronzo

Al campionato regionale le società partecipanti dell’Emilia Romagna erano 21 e i portacolori piacentini, guidati dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dagli allenatori Giulia Ghilardotti e Marco Risoli, hanno dimostrato grande tenacia e determinazione conquistando tre medaglie d’oro. Sul primo gradino del podio sono finiti Martina Ponenti nella categoria -35 chili, Michelle Rizzoli nella categoria 40 chili e Leonardo Scanacapra nella categoria -43 chili. Bronzo per Aicha Kouhaih nella categoria -50 chili, quinto posto per Anas Fellous nella categoria -38 chili.

trofeo coni, scanacapra vittorioso

Nella stessa giornata si è disputata la fase regionale di qualificazione al Trofeo Coni Nazionale alla quale ha partecipato Leonardo Scanacapra, neocampione regionale, che ha dovuto incontrare il neocampione regionale della categoria -48 chili. L’atleta cremonese, ma tesserato da un anno con la società piacentina, ha prevalso ampiamente sull’avversario e ha conquistato la qualifica di titolare della squadra dell’Emilia Romagna che parteciperà al Trofeo Coni Nazionale che si terrà a Catania nella prima settimana del mese di ottobre 2024. Il Trofeo Coni è la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia che sin dalla prima edizione di Caserta 2014, rappresenta una vera e propria “mini olimpiade” italiana. Sede della Fase Finale della nona edizione del Trofeo sarà la Sicilia che, ospiterà oltre 3.100 atleti provenienti da tutto il Paese di età di 10-14 anni che, assieme a più di 800 tecnici, arriveranno in Sicilia in rappresentanza di 41 discipline di 35 Federazioni Sportive Nazionali e 6 Discipline Sportive Associate.

i prossimi impegni del karate piacenza farnesiana

I prossimi impegni agonistici del Karate Piacenza Farnesiana sono il campionato italiano esordienti Fijlkam, il campionato nazionale Libertas che si terrà a Caorle, il campionato nazionale Asc che si terrà a Cervia e Open League di Roma Fijlkam.