Il Karate Piacenza fa ritorno dalla Christmas Cup con la bellezza di 13 medaglie

Piacentini sugli scudi alla “Christmas Cup”, torneo di karate Fijlkam che si è tenuto nei giorni scorsi a Gerenzano (Varese) dal quale i giovani del Karate Piacenza Farnesiana sono tornati con un bottino di numerose medaglie. Alla competizione interregionale hanno partecipato 50 squadre provenienti da Nord e Centro Italia.

i risultati

Medaglia d’oro per Eva Dallavalle nella categoria Cadette -54 chili che ha portato tecniche spettacolari e di grande impatto sul folto pubblico presente. Medaglia d’oro anche per Aicha Kouhaih nella categoria Under14 -50 chili, per Michelle Rizzoli nella categoria Under14 -40kg e Nicole Famà nella categoria Under10 -30 chili.

Diverse anche le medaglie d’argento conquistate da Gaia Granelli nella categoria cadette -47 chili, Ginevra Livelli nella categoria cadette -54 chili, Leonardo Scanacapra nella categoria Under14 -48 chili, Martina Ponenti nella categoria Under14 -40 chili, Elia Famà nella categoria Under12 -35 chili, Mia Vera nella categoria Under12 -35 chili e Anas Fellous nella categoria Uner14 -38 chili.

Infine, medaglia di bronzo per Sofia Bouraya nella categoria Juniores -59 chili e Ishaq Kouhaih nella categoria Under12 -35 chili.

La società piacentina si è classificata al terzo posto nella competizione in base alle medaglie conquistate.

“Tale ulteriore successo – spiega il maestro Gian Luigi Boselli – evidenzia il grande e continuo impegno dello staff del Karate Piacenza Farnesiana, composto dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dall’allenatrice Giulia Ghilardotti“.

Il prossimo impegno agonistico per alcuni degli atleti maggiormente titolati del Karate Piacenza Farnesiana è la Coppa del Mondo WKF dal 5 al 8 dicembre con più di 4mila atleti provenienti da 90 nazioni.