Karate Farnesiana, medaglia di eccellenza sportiva per cinque atleti piacentini

Sono cinque gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana che saranno riceveranno la medaglia d’oro e il certificato di eccellenza sportiva nel corso della grande festa, in programma nei prossimi giorni allo stadio Maradona di Napoli, organizzata per premiare i giovani che si sono distinti ai Campioni Nazionali Libertas del 2024.

I cinque piacentini (Mattia Bongiorni, Eva Dallavalle, Gaia Granelli, Michelle Rizzoli ed Elia Famà) hanno tutti vinto il Campionato Italiano Libertas – che si è tenuto il 19 maggio scorso a Caorle (Venezia) – nelle rispettive categorie. I portacolori della società piacentina sono tutti allenati dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dagli aspiranti allenatori Giulia Ghilardotti e Marco Risoli.

La manifestazione di Napoli si svolgerà con un pubblico previsto di 10mila persone, tra le quali importanti istituzioni del mondo sportivo quali il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Inoltre, saranno presenti testimoni d’eccezione come atleti medagliati alle ultime olimpiadi di Tokyo.

“Tali riconoscimenti – spiega il maestro Boselli – offrono un tributo pubblico non solo agli atleti e ai loro genitori, ma anche a chi sostiene e promuove attività agonistiche durante tutto l’anno con impegno e sacrificio”.