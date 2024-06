Karate Farnesiana ancora al top: i fratelli Famà dominano a Cervia

Il Karate Piacenza Farnesiana conquista 11 medaglie nel campionato nazionale di Cervia, exploit per Nicole Famà, il fratello Elia, Michelle Rizzoli e Gaia Granelli Fra le eccellenze di oltre mille atleti provenienti da tutta Italia per il campionato nazionale ASC di karate, al palazzetto dello sport di Cervia, non poteva di certo mancare la squadra del maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dagli allenatori Giulia Ghilardotti (vincitrice anche nei Senior -50kg) e Marco Risoli.

I 13 giovani atleti piacentini hanno conquistato 11 medaglie, a partire dalla talentuosa Nicole Famà, che ha superato tutte le avversarie nei quattro incontri della categoria under 10. Stesso esito per il fratello Elia nell’Under 12. Vittoria agevole anche per Michelle Rizzoli negli Esordienti 45kg, successo di tattica ed eleganza invece per Gaia Granelli nelle cadette -47 kg.

Argenti per Martina Ponenti (Esordienti -35kg) e Eva Dallavalle (Cadette -54kg), bronzi per Mia Vera (Under 12), Leonardo Scanacapra (Esordienti -43kg), Ginerva Livelli (Cadette -54kg) e Sofia Bouraya (Juniores -59kg).