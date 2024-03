Karate Piacenza, Bongiorni fenomenale a Ostia: tra i Cadetti è vice campione italiano

Mattia Bongiorni, atleta plurititolato del Karate Farnesiana, è il nuovo vice-campione italiano nella categoria Cadetti Fijlkam. Il piacentino ha ottenuto l’ennesimo risultato di prestigio a Ostia dove, al Centro olimpico federale, è andato in scena il campionato tricolore. Competizione riservata esclusivamente ai qualificati dai campionati regionali (2009-2010) hanno preso parte ben 882 atleti in rappresentanza di 332 società.

Il portacolori piacentino aveva ottenuto il pass aggiudicandosi il titolo di campione regionale a Piacenza, lo scorso 11 febbraio.

Nella categoria -70kg, sei gli incontri sostenuti da Bongiorni: nel primo match ha battuto per 3 a 0 l’atleta dell’Emilia Romagna, nel secondo ha stravinto con l’atleta della Lombardia per 8 a 0 e nella terza sfida ha superato l’atleta della Basilicata per 9 a 0.

Nella finale di pool ha travolto l’avversario del Lazio per 7 a 1 e nel confronto valevole per la finale ha piegato il rappresentante dell’Umbria, surclassandolo per 8 a 0. Fatale l’ultimo ostacolo: di fronte al karateka della Lombardia, Bongiorni ha ceduto per 4-0, risultato valso così l’argento.

Il titolo di vicecampione italiano consente all’atleta piacentino di acquisire la cintura nera agonistica.

Il curriculum di Bongiorni, nonostante la giovane età, annovera anche numerosi allori di caratura internazionale ed è atleta di interesse nazionale Fijlkam. Attualmente è nei primi posti nel ranking per la Nazionale azzurra che disputerà nel 2024 il Campionato del Mondo Wkf ed attualmente è al 21° posto nel ranking mondiale Wkf (federazione olimpica). Da segnalare anche l’ottimo piazzamento di Gaia Granelli, settima nella categoria -47 kg. Identico risultato, a pari merito, per Eva Dallavalle e Aurora Longeri, nella categoria -54kg. Tra i -63 kg, in gara anche Nicola Scarcella, dell’Activity Club che si è fermato però al primo incontro.