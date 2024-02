Karate Farnesiana “pigliatutto” al Trofeo Lombardia con 11 medaglie

Il Karate Piacenza Farnesiana ha partecipato con grande successo al Trofeo Lombardia che si è tenuto a Calcinato (Brescia) conquistando ben 11 medaglie e posizionandosi al 3° posto nella classifica generale delle società partecipanti.

Gaia Granelli (già medaglia di bronzo ai campionati italiani Fijlkam 2023) nella categoria cadette -47kg femminile conquista la medaglia d’oro dimostrando un talento già riconosciuto da tempo.

Mattia Bongiorni (5° posto alla Coppa del Mondo Wkf 2023) nella categoria cadetti -70kg maschile ha vinto tre incontri con un totale di 26 punti assegnati e zero subiti.

Sofia Bouraya nella categoria Junior -53kg femminile ha superato brillantemente le sue avversarie conquistando il primo posto assoluto.

Lorenzo Centonze nella categoria Junior -68kg maschile ha stravinto contro tutti gli avversari ricevendo i complimenti anche dal gruppo arbitrale per le tecniche spettacolari portate a segno negli incontri.

Medaglia d’oro per Nicole Famà nella categoria Under10 -30kg femminile che ha già disputato varie competizioni classificandosi quasi sempre al 1° posto.

Giulia Centonze nella categoria Under12 -35kg femminile ha conquistato la medaglia d’oro dimostrando di possedere già una invidiabile tattica negli incontri disputati.

Aicha Kouhaih nella categoria Esordienti -45kg femminile sale sul primo gradino del podio superando agevolmente le proprie avversarie.

Medaglia d’argento per Leonardo Scanacapra nella categoria esordienti -43kg maschile che ha dimostrato grande potenza nelle tecniche ma che ha perso di misura l’incontro della finale per una distrazione.

Medaglia d’argento anche per Elia Famà nella categoria Under12 -35kg maschile che ha entusiasmato il pubblico presente per la velocità della tecniche portate.

Nella categoria cadette -54kg femminile medaglia di bronzo per Eva Dallavalle (già vicecampionessa d’Italia Fijlkam 2023) che ha dimostrato di essere una autentica fuoriclasse e per la compagna di squadra Maristella Salvo che ha dimostrato una grande qualità tecnica.

Prestazione eccellente anche per Ginevra Livella, nella categoria cadette -54kg, e per Vera Mia, nella categoria Under12 -35kg, che si sono classificate al quinto posto perdendo entrambe di misura la finale per il bronzo.

Lo staff della nota società piacentina composto dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni, dagli allenatori Giulia Ghilardotti e Marco Risoli ha come principali obbiettivi i campionati italiani cadetti che si terranno a Ostia (Roma) presso il Centro Olimpico Federale dal 1 al 3 marzo 2024, i campionati regionali e italiani juniores che si terranno nel mese di marzo e la Coppa del mondo di Coruña (Spagna) nel mese di aprile.