Coldiretti al Mercato coperto: Stella di Natale alle donne contro la violenza

E’ particolarmente intenso il programma di questo fine settimana al Mercato Coperto di Campagna Amica, in via Farnesiana 17 a Piacenza. Si comincia con l’apertura di domani, venerdì 25 novembre dalle 16 alle 21, quando in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, verrà donata una Stella di Natale a tutte le donne. “Abbiamo sempre promosso all’interno del nostro Mercato Coperto – spiega il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli- attività culturali e siamo convinti che la più efficace battaglia contro la violenza sulle donne sia sul piano culturale. Per questo, in collaborazione con Coldiretti Donne Impresa, abbiamo pensato a questo gesto simbolico, per sensibilizzare i cittadini e contribuire a fare luce sul fenomeno, consapevoli che ci si debba impegnare ogni giorno e non solo in occasione della ricorrenza, per la diffusione di una cultura del rispetto contro ogni forma di violenza”.

Il Mercato Coperto proporrà anche iniziative dedicate a due prodotti di eccellenza: questo fine settimana i pranzi contadini del sabato e della domenica saranno all’insegna del pesce fresco dei pescatori liguri della Cooperativa Mistral e dell’olio extravergine di oliva dell’Azienda Agricola Petrarella proposto in degustazione e in abbinamento ai piatti.

In particolare, nella mattinata di sabato 26 novembre a partire dalle 11, sarà proposto un interessante laboratorio di sfilettatura del pesce, organizzato in collaborazione con Coldiretti Impresa Pesca Liguria, per conoscere varietà e stagionalità. Per l’occasione, interverrà la responsabile regionale Daniela Borriello.

Al Mercato Coperto di Campagna Amica è sempre possibile firmare la petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico.