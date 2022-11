“Qui si prendono decisioni importanti”: Municipio apre le porte ai bambini

Cosa fanno, secondo voi, i consiglieri comunali? “Consigliano”. E’ una delle risposte che, tra le tante domande a lei rivolte, i bambini della scuola dell’infanzia San Vincenzo De Paoli hanno dato oggi con spontaneità al sindaco Katia Tarasconi, che li ha accolti nell’aula consiliare del Municipio per un incontro alla scoperta della “casa di tutti i cittadini”.

Un’occasione, per gli alunni “leprotti”, i più grandi delle quattro sezioni della materna paritaria adiacente alla parrocchia di San Lazzaro, per conoscere più da vicino il luogo in cui, ha spiegato Tarasconi, “si prendono decisioni importanti e ci si confronta, cercando di trovare soluzioni insieme anche quando non la si pensa allo stesso modo: come succede in famiglia, o con i vostri amici”.

Tra sogni personali – “un giorno vorrei diventare carabiniere” – e per la propria scuola, a cominciare da un giardino fiorito con un nuovo gioco, c’è stato spazio anche per riflettere sul senso civico e sul rispetto dei beni comuni: se ci sono i rifiuti nel parco, ad esempio, è perché qualcuno li ha gettati lì anziché usare il bidone. Curiosità per i microfoni e per la campanella che richiama l’ordine in aula, ma anche la meraviglia di guardare Piacenza dall’alto dalla finestra della sala Giunta, riportando in classe, come ricordo e come simbolo di una città che appartiene innanzitutto ai bambini, i gagliardetti con lo stemma del Comune.

Ad accompagnare gli alunni in Municipio, questa mattina, la coordinatrice didattica Chiara Dieci, le insegnanti Chiara Lenzi e Giulia Pasquali, unitamente alla signora Luciana Riva del personale non docente.