Fiorenzuola, oltre un milione e 687 mila euro per riqualificare il municipio

La Giunta Comunale di Fiorenzuola d’Arda ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di miglioramento statico dell’ex convento dedicato a San Giovanni Battista, sede del municipio. L’edificio è vincolato dalla Soprintendenza all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, che ha espresso nei giorni scorsi il proprio parere favorevole all’intervento. “Questo fondamentale intervento intende assicurare la fruibilità in sicurezza dell’edificio comunale, per la cittadinanza e l’intero personale operativo presso il Municipio – le parole del sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo

Gandolfi -. Ringrazio i tecnici incaricati per la realizzazione del progetto, con cui,

mediante il finanziamento della Regione, si garantisce a un edificio storico per la nostra Città un miglioramento significativo in termini di sicurezza e fruibilità, considerando inoltre la strategicità di questo stesso edificio, sede del Centro operativo misto e del Centro operativo comunale ai fini della Protezione civile”.

L’opera è finalizzata a garantire il miglioramento statico dell’edificio, le cui strutture in

legno del tetto evidenziano carenze. Negli anni Settanta c’è stato il tentativo di sopperire a tali problematiche con interventi puntuali di rinforzo strutturale, che hanno tuttavia incrementato i pesi ma non hanno risolto il problema, anzi: hanno favorito,

congiuntamente a fenomeni di abbassamento delle falde, la comparsa di fessure

importanti in alcune zone del soffitto e del pavimento all’ultimo piano dell’edificio nell’ala ovest.

Nell’ambito del prossimo intervento è pertanto prevista una sostituzione delle attuali

tavelle in cotto con un assito un legno, unitamente alla sostituzione delle strutture portanti non idonee e delle strutture in legno secondarie dell’intera ala ovest, per “alleggerire” la struttura. I lavori – che vedono la progettazione dei tecnici Luigi Galantin e Linda Gobbi, dell’Ufficio dei Lavori Pubblici del Comune di Fiorenzuola d’Arda, e la progettazione strutturale a cura dello Studio G.P.R. – prevedono inoltre l’esecuzione di una serie di interventi locali sull’intero piano del sottotetto, finalizzati ad un rafforzamento locale delle strutture attuali, come l’inserimento di tiranti in acciaio, il rinforzo di pilastri esistenti mediante l’inserimento di angolari in acciaio e l’utilizzo di intonaci armati. Verrà anche ripristinato l’intero manto di copertura in coppi.

I lavori saranno interamente finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, che ha destinato

all’opera – inserita negli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici

strategici e rilevanti – oltre 1 milione e 687 mila euro. L’esecuzione dei lavori è prevista in una tempistica di otto mesi a partire dalla loro consegna.