Progressioni di carriera, premi e indennità. Accordo tra comune e sindacati

E’ stata siglata giovedì 15 giugno, in Municipio a Piacenza, la dichiarazione congiunta tra il Comune di Piacenza, la Rsu dei dipendenti dell’ente (nella quale trovano

rappresentanza le sigle Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa, Cse Flpl e Confsal) e le sigle

firmatarie del CCNL Fp Cgil, Fp Cisl, Fpl Uil, unitamente a Csa – Regioni e

Autonomie Locali, in materia di contrattazione decentrata. “Un documento che segna

la positiva conclusione del confronto avviato all’inizio del 2023 e prelude alla firma

della pre-intesa sul contratto collettivo integrativo per il triennio 2023-2025” – si legge nella nota del comune.

Soddisfazione condivisa, tra parte datoriale – rappresentata dal direttore generale

Luca Canessa e dalla dirigente del Servizio Finanziario e Risorse Umane Barbara

Rampini – e sindacati, per il raggiungimento di un accordo che “per la prima volta –

sottolinea il sindaco Katia Tarasconi – viene conseguito entro la primavera, come

risultato di un percorso improntato a un dialogo aperto e all’ascolto reciproco,

procedendo parallelamente e in sintonia con l’obiettivo, unitario e sempre in primo

piano, di valorizzare la professionalità e le competenze del personale, nell’ambito

della riorganizzazione strutturale che sarà effettiva dal 1° luglio prossimo. A questo

proposito, rinnovo a nome dell’amministrazione il ringraziamento a tutte le

rappresentanze sindacali, alla Rsu dei dipendenti dell’ente, così come al dott. Canessa

e alla dott.ssa Rampini, per la costruttiva disponibilità e collaborazione confermata

nei tanti incontri svoltisi in questi mesi”.

Tra i punti nodali, sotto il profilo normativo ed economico, le progressioni di carriera

dei dipendenti e l’utilizzo del Fondo destinato al personale non dirigente, i criteri di

definizione delle posizioni di elevata qualificazione (nuova area introdotta dal

contratto collettivo degli enti locali del maggio 2022), lo stanziamento del budget per

le indennità e i premi correlati alle performance e la definizione dei nuovi criteri di

valutazione del percorso lavorativo del dipendente, propedeutica agli avanzamenti di

livello (progressioni verticali), nonché, i regolamenti per gli incentivi delle funzioni

tecniche e di gestione delle Entrate e quello riguardante il lavoro agile e da remoto.

“Sempre nell’ottica di un crescente coinvolgimento del personale, anche attraverso il

riconoscimento dell’esperienza e delle specializzazioni su cui il comune può oggi

contare al suo interno – chiosa il vice sindaco e assessore alle Risorse Umane e

Finanziarie Marco Perini – abbiamo introdotto una novità particolarmente

significativa: un nuovo incentivo per docenti e formatori interni. Un aggiornamento

professionale costante e mirato costituisce il presupposto fondamentale di una

pubblica amministrazione sempre più efficiente, capace di rispondere in modo

dinamico e innovativo alle esigenze del cittadino: riteniamo che i dipendenti abbiano,

in questo processo, un ruolo chiave, sia nell’individuare i bisogni formativi, sia nel

mettere a disposizione dei colleghi, anche appartenenti a servizi e unità operative

diverse dalla propria, il loro know-how. Anche da questo punto di vista, possiamo

dire che la valorizzazione delle competenze è il filo conduttore che ha fatto procedere

di pari passo la macro-riorganizzazione dell’ente e l’iter della contrattazione

decentrata”.