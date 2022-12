Sostenibilità, Marsala a Villa Braghieri: “Ognuno di noi può fare la differenza”

Il salone d’onore di Villa Braghieri, a Castel San Giovanni, ha ospitato un convegno sul tema della sostenibilità ambientale. “Fare sostenibile”, questo il nome dell’iniziativa organizzata da Emil Banca, ha puntato i riflettori su quanto i comportamenti del singolo possano contribuire a migliorare la sostenibilità dell’intero pianeta. Al tavolo dei relatori, tra gli altri, Giuseppe Marsala (BIt Spa) ha puntato i riflettori sulle azioni che ognuno, nel quotidiano, può adottare per mitigare la propria impronta ambientale e dall’altro lato sulle opportunità che oggi è possibile cogliere per ridurre i propri fabbisogni energetici, rendendo più efficienti case e luoghi di lavoro. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il comitato soci per Castel San Giovanni e la Val Tidone con il patrocinio del comune che ha ospitato l’evento nel salone d’onore della storica residenza.

