Il prossimo fine settimana a Villa Braghieri di Castel San Giovanni torna “Floravilla”

A Castel San Giovanni il prossimo fine settimana torna Floravilla. Sabato 29 e domenica 30 il parco di Villa Braghieri diventa il regno del florovivaismo. All’evento, organizzato dalla Pro loco, partecipano una sessantina tra operatori del settore e poi artigiani, hobbisti, associazioni. Ci saranno dimostrazioni per la potatura dei roseti, delle piante, per la cura dei bonsai. Si potrà fare yoga nel parco, immergersi nel bosco a contatto con la natura. I bambini avranno il loro Floravilla mentre gli adulti potranno visitare gli espositori. Sono previste aree ristoro e si potrà visitare Villa Braghieri anche con i volontari del Fai. L’amministrazione comunale nel approfitterà per presentare i recenti lavori per la sistemazione del parco, riportato alla sua antica vocazione. Spazio anche all’apicoltura, alla naturopatia e alle erbe officinali. Il programma completo su www.prolococastello.com.

