La cooperativa Caeb gestirà per 5 anni la biblioteca comunale di Villa Braghieri

Per i prossimi cinque anni sarà la cooperativa Caeb a gestir la biblioteca comunale di Villa Braghieri, a Castel San Giovanni. Dopo il periodo di affido sperimentale, nei precedenti dodici mesi, la cooperativa si è aggiudicata anche la gestione per i prossimi cinque anni. Per Castello si tratta di una novità. Da quando il servizio esiste il Comune lo ha sempre gestito con personale proprio. Ora, trascorso il primo anno di esternalizzazione temporanea, la scelta viene quindi confermata. “Al gestore – dice l’assessore alla cultura Wendalina Cesario – chiediamo di provare a recuperare questo svantaggio rendendo rendere la biblioteca appetibile, anche come luogo di socializzazione. Per questo crediamo sia importante il lavoro con le scuole, che ora chiediamo di intensificare”.

