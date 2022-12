Fai:”Votiamo Villa Verdi come Luogo del cuore per salvare il suo patrimonio culturale”

“Votiamo Villa Verdi come Luogo del Cuore”. Anche il Fai Emilia-Romagna si unisce alle tante voci che si sono levate in queste settimane dalle musica e della cultura in generale, per sostenere la necessità di dare un futuro alla struttura di Sant’Agata, luogo di vita e di lavoro del grande compositore Giuseppe Verdi.

I “Luoghi del Cuore” è una campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal Fai con Intesa Sanpaolo. Importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio culturale che permette ai cittadini di segnalare al Fai attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare.

“La villa di Sant’Agata è la dimora che Giuseppe Verdi scelse per trovare la pace e la tranquillità necessarie per poter comporre le sue opere – commenta la presidente regionale Fai Emilia-Romagna Carla Di Francesco -. Qui visse per più di 50 anni e tutto è rimasto immutato. Chi visita questo luogo si sente trasportato nell’800 ed è come se Verdi potesse comparire da un momento all’altro. Aiutiamo a dare attenzione a questo luogo: un museo che chiude è una sconfitta dell’umanità intera”.