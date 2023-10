Un anno fa la chiusura di Villa Verdi, iter ancora fermo. “Necessari lavori urgenti”

A un anno dalla chiusura al pubblico di Villa Verdi, la sorte della casa-museo simbolo del comune di Villanova rimane delle mani di giudice e notaio. Nella dimora di Giuseppe Verdi, dopo lo sfratto dell’erede Angiolo Carrara Verdi che l’abitava e gestiva, è ancora in corso la stima degli esperti che stanno valutando ogni oggetto custodito nell’immobile in vista dell’asta in cui lo Stato avanzerà il diritto di prelazione all’acquisto. Il sindaco di Villanova, Romano Freddi auspica che l’iter si concluda a breve. Intanto, però, le condizioni dell’edificio peggiorano. “Sono necessari interventi urgenti per la manutenzione dell’immobile e del parco”.

