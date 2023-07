Villa Verdi, al via la missione contro il degrado. Sfalcio e potatura nel parco

Qualcosa finalmente si muove sul fronte di Villa Verdi, da 9 mesi chiusa e preda di un crescente degrado in attesa dell’asta che dovrebbe consentire allo Stato di esercitare il diritto di prelazione e “salvarla”. Dopo i ripetuti articoli in cui “Libertà” ha evidenziato lo stato d’abbandono della residenza di Villanova, è di ieri la notizia che è iniziata la missione-decoro con un intervento (in sé simbolico per dimensioni) nel grande parco che circonda l’immobile.

Con una nota inviata alla redazione di Libertà, il ministero dei Beni culturali ha infatti reso noto che “la Soprintendenza di Parma e Piacenza è intervenuta a Villa Verdi per procedere ad attività di sfalcio e potatura degli alberi e messa in sicurezza del verde del parco, un’azione – si precisa – che spetta al detentore del bene (in questo caso il custode giudiziario) in base alle norme vigenti. La vicenda è seguita in prima persona dal ministro Gennaro Sangiuliano, che lo scorso 23 novembre è stato in visita nei luoghi cari a Giuseppe Verdi, assicurando l’impegno del governo.

