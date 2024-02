Lotta al tumore al seno: dagli alpini di Agazzano fondi all’associazione Armonia

Le donne di Armonia e gli alpini di Agazzano si sono ritrovati nella chiesa di Sarturano di Agazzano per rendere omaggio a Sant’Agata, patrona di tutte le donne affette da patologie al seno. Un’occasione per le donne dell’associazione guidata da Erica Caffi di ribadire una volta di più l’importanza della prevenzione e per gli alpini di sottolineare la loro concretezza.

Al termine della funzione religiosa, presieduta da monsignor Marco Giovanelli, le Penne nere di Agazzano hanno infatti destinato un contributo di 250 euro alle volontarie di Armonia. “Il contributo – dice la presidente Caffi – servirà ad implementare le dotazioni della Breast unit, unità di senologia, dell’ospedale di Piacenza”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ