“Dolce come la prevenzione”, i cioccolatini di Bardini a sostegno di Armonia

“Un’iniziativa nata dalla sinergia di diverse forze: la forza dell’azienda Bardini che da tre anni è protagonista di questo bellissimo progetto, la forza delle donne, la forza dei nostri medici e la forza dell’intera comunità”. Lo descrive così Romina Cattivelli, presidente di Armonia Onlus, il progetto di beneficienza “Dolce come la prevenzione” che in occasione dell’ottobre in rosa – ideato per sensibilizzare sull’importanza proprio della prevenzione nella lotta al tumore al seno – porterà in tutte le piazze e in decine di negozi attivi nel Piacentino i cioccolatini offerti da Bardini per sostenere le attività di Armonia.

Alla presentazione del progetto hanno partecipato anche i dottori Dante Palli, responsabile di chirurgia senologica, e Stefania Calza, responsabile di radiologia senologica: “E’ un gesto di sensibilità forte e autentico per sottolineare l’importanza della prevenzione – evidenziano – L’anno scorso abbiamo diagnosticato il tumore al seno a 400 donne, bisogna starle vicino e aiutarle a riprendersi la propria vita”.

La confezione solidale di cioccolatini prodotti dall’Azienda Bardini, a fronte di un’offerta di 10 euro, contribuirà a sostenere le iniziative di sensibilizzazione e l’impegno per la prevenzione dell’associazione Armonia, che nei suoi trent’anni di attività ha sempre operato in sinergia con le strutture sanitarie del territorio, per favorire la consapevolezza sull’importanza dell’adesione regolare agli screening mammografici e la tempestività dei controlli in caso di dubbio, data l’importanza della diagnosi precoce.

Tutte le domeniche mattina fino al 6 novembre le volontarie e i volontari di Armonia saranno nelle piazze dei paesi della provincia. Sulla pagina Facebook Armonia Onlus verrà pubblicato il calendario aggiornato della presenza degli stand per la distribuzione dei cioccolatini, che nelle domeniche di ottobre e novembre, dalle 8.00 alle 12.00, saranno allestiti nelle piazze di numerosi Comuni della provincia: da Calendasco a Ponte dell’Olio, da Podenzano a Carpaneto, da Gossolengo a Castel San Giovanni e San Nicolò.

“I cioccolatini dedicati alla prevenzione saranno inoltre disponibili presso diversi esercizi commerciali di Piacenza e provincia aderenti all’iniziativa oltre che al Palabanca durante le partite in casa della Gas Sales” ha spiegato Walter Bulla ricordando l’attenzione e l’attiva partecipazione dei piacentini durante gli scorsi anni: “I piacentini hanno sempre risposto presente a questa bella iniziativa e sono certo che anche quest’anno riusciremo ad arrivare a un ottimo risultato a sostegno di chi si mette a disposizione di chi soffre”.