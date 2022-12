Masso caduto in alta Val Trebbia. Stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale 69 in località Ceci di Bobbio in seguito a una piccola frana. I detriti sono stati rimossi e la viabilità è stata ripristinata in modo regolare. È previsto un sopralluogo di verifica da parte dei tecnici della Provincia. Non ci sono né danni e né feriti.

