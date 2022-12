La precipitazione nevosa prevista per la giornata di oggi anche a bassa quota non è arrivata, in città nel pomeriggio ha fatto capolino un raggio di sole che ha invitato molti ad uscire di casa per affollare il centro storico. Oltre ai negozi aperti, diverse le iniziative volte ad animare il periodo natalizio.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà