“Strada scolastica”: via Cavaglieri chiusa per l’entrata e uscita degli alunni

Negli orari di entrata e uscita degli alunni da scuola, via Cavaglieri nel tratto tra via Emilia Parmense e via Magnani a Piacenza, resterà chiuso al traffico. L’ordinanza comunale è stata inaugurata questa mattina quando gli alunni sono entrati a scuola.

Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Katia Tarasconi, gli assessori Adriana Fantini, Mario Dadati, la referente di Ceas Infoambiente Alessandra Bonomini, la dirigente Giovanna Solari, la mobility manager del 2° Circolo Elisabetta Schiavi, alle insegnanti e i referenti dell’associazione Genitori Piacenza 4, accompagnatori della linea Pedibus.