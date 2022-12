Dal Comune di Piacenza 141mila euro per le scuole paritarie dell’infanzia

Nel 2022 il sostegno dell’amministrazione comunale alle scuole paritarie dell’infanzia, complessivamente 12 sul territorio e capaci di accogliere un migliaio di bambini, sarà di 141mila euro. Lo ha annunciato l’assessore al welfare Nicoletta Corvi in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato i rappresentanti degli istituti.

“Sottolineo che è un buon risultato – commenta Corvi – anche a fronte dei contributi precedenti, che sono stati dal 2017 al 2020 di 40mila euro ogni anno e di 100mila nel 2021”.

Le 141mila euro si sommano al fondo nazionale del Miur, poco meno di 40mila euro: complessivamente, la dotazione a disposizione delle scuole paritarie dell’infanzia per il 2022 è pari a 185.449 euro.

“Abbiamo fatto ogni sforzo per mettere a disposizione questa cifra – dice Corvi rivolto ai referenti delle scuole – perché siamo consapevoli dell’attività educativa che svolgete sul territorio”. Ma oltre all’anno che si sta per chiudere si è parlato anche di quello alle porte. “Rispetto al futuro ci siamo incontrati con il gruppo di lavoro per la nuova convenzione (quella presente è in scadenza) per mettere sul tavolo alcuni temi giudicati imprescindibili dagli istituti stessi”.

Nell’occasione l’assessore ha affermato la volontà del Comune di inserire fin da subito nel bilancio preventivo del 2023, da portare all’approvazione nel gennaio, almeno una parte dei fondi a sostegno delle scuole paritarie dell’infanzia per consentire loro di svolgere una programmazione.

Detto che all’inizio dell’anno si lavorerà per approfondire i contenuti della convenzione, di durata biennale o triennale, poterlo fare ancorandosi a risorse conosciute è di buon auspicio spiegano i dirigenti del Comune.