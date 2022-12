Solidarietà per la ricerca oncologica: donazione del sindacato poliziotti Siap

Il sindacato di polizia Siap con tutti i suoi iscritti ieri nel corso di una cerimonia ha donato una raccolta fondi per la ricerca oncologica e in favore dei malati oncologici, al dottor Luigi Cavanna, direttore del dipartimento di oncologia dell’Usl di Piacenza.

Luigi Cavanna “poliziotto ad honorem” per il suo impegno durante i giorni del covid e membro onorario del sindacato Siap, ha ricevuto un bonifico direttamente dalle mani del segretario regionale del Siap Sandro Chiaravalloti.

L’incontro ha avuto luogo oggi presso l’aula magna della scuola di polizia di viale Malta. Era presente il questore Filippo Guglielmino, numerosi funzionari di polizia e il segretario provinciale del Siap Walter Verardi.

Chiaravalloti ha voluto ringraziare il questore Guglielmino per le sue aperture al dialogo e il dottor Cavanna per l’impegno sempre dimostrato nella sua professione.

