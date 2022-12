Donne da tutta Italia donano borsine porta drenaggio per le operate di tumore al seno

Tre anni fa Carmen viene operata di tumore al seno. Al suo risveglio trova un dono sul comodino. Una borsina colorata e fatta a mano per portare i drenaggi post intervento. Un gesto che l’ha commossa. Da lì ha deciso di creare lei stessa queste borsine per altre donne. Gesti che non sono rimasti isolati. Grazie a un passaparola lanciato sulla pagina cucireamacchina.com, negli ultimi mesi, donne da tutta Italia hanno cucito e confezionato, per la Breast Unit di #Piacenza, decine di borse porta drenaggio. Una catena di solidarietà lunga tutta l’Italia. Le borsine sono arrivate addirittura da Valencia. Ancora prima un gruppo di detenute del carcere di Piacenza avevano creato le borsine con la stoffa donata dallo stilista Midali.

“Una bella favola di Natale”- ha sottolineato Dante Palli, direttore della Breast Unit e della Chirurgia Senologica di Piacenza, Carmen Monti, che si è unita all’iniziativa dopo aver sconfitto la malattia racconta: “Un giorno, quando ero in cura, trovai in stanza una borsina per i drenaggi post-intervento. Fu un gesto commovente e da allora decisi che avrei aiutato allo stesso modo altre donne.” – ha detto Carmen, che oggi, insieme ad un’amica, ha avviato un laboratorio a S. Giorgio Piacentino. Qui ogni martedì 15 donne si trovano e creano prodotti da donare per iniziative benefiche. “Siamo arrivate a creare 40 borse per senologia, 30 per oncologia e altre decine da donare a diverse associazioni” – ha aggiunto Carmen orgogliosamente, augurandosi che il gesto, seppur semplice, rappresenti un aiuto e una possibilità di rinascita, come lo è stato pe lei.

Lucia Berti, Case manager della senologia Piacenza, ha ringraziato le pazienti e tutte le donne che “investono il loro tempo per fare del bene, sottolineando come tali iniziative aiutino ad umanizzare un percorso difficile come la lotta contro il cancro”.