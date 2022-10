Giornata dell’osteoporosi: “Zucca e frutti rossi, la prevenzione a tavola”

Oggi, 20 ottobre, è la Giornata mondiale dell’osteoporosi: una malattia insidiosa e spesso silente che, secondo il Ministero della Salute, nel nostro Paese, interessa 5 milioni di persone, la maggior parte donne in post menopausa (circa l’80%). Un’attenta valutazione dei fattori di rischio è indispensabile per prevenire o curare la malattia. Vanno in questa direzione le numerose iniziative organizzate dall’Ausl a Piacenza, Castel San Giovanni e Firenzuola. Si va dalla valutazione del rischio in pazienti oncologiche all’analisi dello stile di vita.

Una prevenzione che passa anche attraverso la tavola. “Mangia sano, vivi meglio” è l’appuntamento organizzato all’interno di Eataly, a Piacenza, con tanto di degustazione finale, insieme ai professionisti dell’Ospedale della Donna di Castel San Giovanni e della Breast unit di Piacenza, realizzato in collaborazione con l’associazione Armonia.