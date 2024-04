Osteoporosi e fragilità ossea: focus nella nuova puntata di “Star bene” su Telelibertà

Le “ossa di vetro” riguardano sempre più persone. La fragilità ossea e l’osteoporosi finiscono sotto i riflettori della nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda su Telelibertà stasera, giovedì, alle 21.

GLI OSPITI DI “STAR BENE”

Chi ne parlerà in trasmissione? Innanzitutto Carlo Cagnoni, direttore del dipartimento delle Medicine dell’Ausl di Piacenza, e Davide Romano della Medicina Interna Valtidone. Saranno presenti anche l’oncologo e direttore scientifico di “Star bene” Luigi Cavanna e Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di ASIA – Ambiente Sicurezza Salute che sostiene anche questa puntata.

L’OSTEOPOROSI E LA FRAGILITA’ OSSEA

In Italia queste due patologie costituiscono un importante problema sanitario e sociale, destinato ulteriormente a crescere per effetto dell’invecchiamento della popolazione: l’osteoporosi, in particolare, è una patologia silente che progredisce negli anni sino alla manifestazione clinica.

Nel corso della vita, circa il 40 per cento della popolazione incorre in una frattura del femore, della vertebra o del polso, nella maggior parte dei casi dopo i 65 anni. Si stima che in Italia l’osteoporosi colpisca circa cinque milioni di persone, di cui l’80 per cento sono donne in post-menopausa: fra l’altro le fratture da fragilità hanno un costo elevato dal punto di vista sanitario e sociale.

Nel corso della serata saranno trattati diversi temi a partire dalle fratture che costituiscono la complicanza più grave dell’osteoporosi dato che possono arrivare a provocare un’invalidità permanente e, specie nelle persone più anziane e maggiormente compromesse, ridurre la sopravvivenza.