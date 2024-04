A Star Bene l’anestesista: figura chiave, non addormenta solo i pazienti

Era il 30 marzo 1842 quando viene usata per la prima volta. Parliamo dell’anestesia: parte fondamentale di qualsiasi intervento, finisce al centro della nuova puntata di “Star bene”. La trasmissione in onda stasera, giovedì, su Telelibertà alle 21 mette sotto i riflettori il ruolo dell’anestesista: il suo compito è quello di far addormentare il paziente prima di un intervento, senza che se ne accorga. Il “Conti fino a dieci” è la frase che, nell’immaginario collettivo, identifica l’anestesista rianimatore. Nella pandemia questi professionisti hanno ricoperto un ruolo fondamentale, ma il loro lavoro è essenziale tutti i giorni: eppure molti ancora oggi ignorano quanto sia fondamentale l’operato degli anestesisti. La giornalista Marzia Foletti ne parla con Ruggero Corso, direttore dell’Anestesia Aziendale dell’ospedale di Piacenza, e Tommaso Rossi, dirigente medico dell’Anestesia aziendale. Presenti anche l’oncologo e direttore scientifico della trasmissione Luigi Cavanna e Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group.