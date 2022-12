Inaugurato a Ferriere il “Nido tra i boschi”. Da gennaio tre nuovi posti per i bimbi

E’ stato inaugurato ieri 17 dicembre il “Nido tra i boschi” di Ferriere, l’asilo nido che accoglie attualmente 7 bambini e che arriverà a 10 a gennaio 2023. Un servizio richiesto dai genitori per sopperire alle loro necessità lavorative e che consente loro di rimanere a vivere in Alta Val Nure, che le istituzioni e le agenzie educative hanno approntato proprio per rispondere ad una reale esigenza delle famiglie. Un momento storico per il paese e per la montagna. Per la prima volta Ferriere ha un asilo nido e la montagna dell’Alta Val Nure è meno povera.

Il Comune di Ferriere, nella persona del sindaco Carlotta Oppizzi e di tutti gli amministratori, si è speso per arrivare all’apertura, non facile, a fine ottobre. La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha dato il suo contributo – 40mila euro – per l’attivazione. Il nido è gestito dalla cooperativa Eureka che, grazie alla disponibilità della sua responsabile area infanzia, Carolina Soldati, e due educatrici, ha consentito l’attivazione del servizio.

Stamattina un bellissimo momento di festa nei locali della struttura, che si trova al piano interrato del plesso scolastico, con le famiglie, le istituzioni e la comunità, rappresentata da cittadini e dai rappresentanti delle associazioni, tra cui il gruppo alpini.