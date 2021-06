Ferriere in festa il 27 giugno per l’inaugurazione del nuovo campo sportivo

Sarà inaugurato domenica 27 giugno il nuovo campo sportivo comunale di Ferriere. L’occasione sarà la festa del patrono San Giovanni Battista che tornerà ad essere organizzata dopo un anno di sospensione a causa del Covid. Sarà una festa di dimensioni ridotte rispetto a come la si conosce tradizionalmente, ma avrà il sapore della ripartenza, dando via all’estate ferrierese ricca di iniziative e di proposte per tutte le età.

Il fondo del campo da calcio, che si trova nell’area verde nei pressi della sala consiliare, era rovinato e con l’alluvione del 2015 era ceduto nella parte più verso valle. Nel 2019 l’amministrazione Malchiodi ha avviato il progetto che è stato finanziato per 185mila euro attraverso l’accesso al Credito sportivo, 130mila euro con contributo regionale e 50mila euro con risorse proprie del Comune di Ferriere. Il campo è stato allargato ed ora è regolamentare per il gioco del calcio fino alla Prima categoria. Potrà essere utilizzato sin dal giorno dopo dell’inaugurazione ed ospiterà sia la squadra locale degli amatori sia le società sportive che hanno scelto Ferriere per i loro ritiri tra giugno ed agosto.