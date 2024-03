Strade devastate e rischio frane in Val Nure e Val d’Aveto: “Situazione drammatica”

Il maltempo ha aggravato le ferite del territorio dell’Alta Val Nure e della Val d’Aveto, aprendone anche di nuove. Tanto che da Comune di Ferriere non si esita a parlare di “situazione drammatica, un vero e proprio disastro”.

L’elenco è lungo. “In Val d’Aveto – spiega il vicesindaco Paolo Scaglia – sta cedendo la strada che va da Brugneto a Colla di Brugneto: è partita una frana e si sta portando via parte della carreggiata. Per ora si va a senso unico alternato”.

Un’altra frana è scesa sulla strada comunale a Noce di Brugneto, traffico regolato con cartelli di passaggio a senso unico alternato.

Con ordinanza sindacale è stata chiusa la strada che va da Ferriere a Centenaro, perché il torrente Grondana sta “mangiando” sotto l’asfalto e c’è il serio rischio di cedimenti.

Peggioramenti sono segnalati a Pomarolo (dove era ceduta già la strada nello scorso pesante evento meteo) e a Casaldonato (anche qui la strada c’è ancora).

Ma c’è un altro problema: “I campi non assorbono più l’acqua, che quindi si riversa sulle strade, con quelle interpoderali devastate. E l’acqua si è riversata anche in alcuni paesi. Canali che non si sapeva nemmeno esistessero si sono riempiti e sono straripati“.

Sopralluoghi sono stati effettuati a Colla, Brugneto e Noce dal vicesindaco Scaglia con i delegati della Regione, ma non si è potuto vedere tutto perché con pioggia forte e vento era impossibile. Oggi, lunedì, riprenderanno.