Nure in piena, preoccupa la Statale 654 a Biana: “Rischio cedimento dell’asse viario”

Il sindaco di Ponte dell’Olio Alessandro Chiesa, con un messaggio sui social network, ha annunciato chiusura della 654 di Val Nure. “L’amministrazione è in costante contatto con Anas, ente proprietario dell’infrastruttura – scrive – per monitorare la situazione della strada statale 654 nel tratto precedente a Biana. La piena del Nure ha ormai eroso completamente l’argine posto sotto la strada e il rischio di cedimento dell’asse viario è al momento elevato. A breve dovrebbe essere disposta la chiusura. Si raccomanda pertanto alla cittadinanza di utilizzare precauzionalmente la viabilità alternativa della strada ex provinciale”.