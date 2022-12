Condannato per evasione fiscale in Albania, 44enne viene arrestato a Borgonovo

I carabinieri del reparto operativo di Piacenza hanno arrestato un italiano 44enne in esecuzione di un mandato di arresto europeo per evasione fiscale emesso nell’aprile del 2022 dall’autorità giudiziaria di Tirana (Albania), avendo subito una condanna a cinque anni di reclusione.

L’uomo, titolare e amministratore di una società in Albania, è stato condannato perché dal marzo 2011, beneficiando di una somma di circa 700mila euro, non ha versato e pagato tasse e obbligazioni nei confronti di alcuni suoi impiegati.

Il 44enne, senza fissa dimora, era stato segnalato quale reperibile in provincia di Piacenza. I carabinieri, dopo gli opportuni accertamenti, sono riusciti stamane ad individuare l’uomo in un centro a Borgonovo, dove l’uomo era solito recarsi di tanto in tanto. È stato quindi arrestato e portato in carcere alle Novate, a disposizione della Corte di Appello di Bologna per la successiva estradizione verso l’Albania, dove sconterà la propria pena.