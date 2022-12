A Castel San Giovanni gli studenti tracciano la scuola del futuro: “Come una casa”

Gli studenti del Polo Volta di Castel San Giovanni sono saliti sul palco del teatro Verdi per presentare al paese la loro idea di scuola del domani. I ragazzi si sono rivolti ai genitori, agli insegnanti, agli amministratori e anche ai rappresentanti delle realtà produttive locali. “Ci siamo impegnati per cercare di creare una scuola più simile alla nostra casa” ha detto Cinzia Radin, quinta linguistico. “Noi – ha spiegato Giada Bombardieri, terza linguistico – abbiamo lavorato sugli spazi”. Gabriele Quinti, quinta meccatronica a Borgonovo, ha lavorato alla progettazione di laboratori. “Ne proponiamo uno digitale e uno di comunicazione”.

“Abbiamo deciso – ha detto la preside Simona Favari – di mettere al centro gli studenti perché vogliamo non solo che trovino il loro posto nel mondo, ma vogliamo che diventino change makers, persone in grado trasformare la società”. Al termine i ragazzi si sono cimentati in uno spettacolo teatrale allestito con i Manicomics.