Addio ad Alberto Burzoni, imprenditore e mecenate dello sport

Il mondo imprenditoriale piacentino, ma anche quello sportivo, perde una figura di primissimo piano: è morto oggi Alberto Burzoni. L’imprenditore, 81 anni, patron della BFT, azienda con sede a Gariga, tra i leader nel settore delle lavorazioni meccaniche. Non solo imprenditoria, ma anche sport: per decenni, la sua azienda ha sponsorizzato realtà del calcio nostrano e del volley, tra le altre. E poi l’impegno con il Pro Piacenza, società per la quale Burzoni fu tra gli artefici della clamorosa scalata fino al professionismo e della quale divenne anche presidente. Alberto Burzoni, da qualche tempo impegnato nella lotta alla malattia, lascia la moglie Carla e le due figlie Arianna e Olimpia.

