Piogge scarse e caldo, la diga del Molato ferma al 3%: “Falde e invasi in crisi”

Continua a preoccupare la siccità nel territorio regionale, compresa la provincia di Piacenza. Allarmante, in particolare, è il dato di riempimento della diga del Molato in val Tidone, fermo al 3%. Seguono gli invasi del Brugneto (59%) e Mignano (33%). L’anomalia climatica è dovuta a piogge scarse e temperature elevate (con una media regionale che ha registrato il nuovo valore più alto dal 1961), portate dei fiumi esigui e livelli acquiferi delle falde bassi.

Così la vicepresidente della Regione con delega all’ambiente, Irene Priolo, ha convocato ieri pomeriggio un incontro di aggiornamento della cabina di regia sulla criticità idrica, attivata con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, lo scorso 4 luglio, e prorogata fino alla fine di quest’anno.

“L’obiettivo dell’incontro è fare una fotografia della situazione attuale – ha sottolineato Priolo – in base ai dati di cui disponiamo, anche se dovesse arrivare una stagione sufficientemente piovosa, le falde idriche potrebbero non raggiungere un riempimento adeguato. Occorrerà, quindi, fare quanto prima una seria valutazione sui provvedimenti necessari per non farci trovare impreparati. Come Regione – ha aggiunto la vicepresidente – abbiamo realizzato interventi mirati e continuiamo a lavorare su più fronti, monitorando costantemente la situazione per prepararci alla prossima stagione estiva, con un focus particolare sulla Romagna e la diga di Ridracoli”.

È stato fatto il punto anche su quanto fatto (o in programma) con le risorse assegnate dal governo per far fronte all’emergenza siccità 2022 in Emilia-Romagna (la regione che ha avuto più aiuti): 58 interventi (per 8,7 milioni), tra conclusi (13) o in corso, e altri 21 da avviare (per 1,8 milioni di euro). A febbraio è già previsto un aggiornamento della cabina di regia, con la partecipazione degli enti locali per eventuali provvedimenti di loro competenza.