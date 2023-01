Hospice di Borgonovo, 1.200 euro dall’associazione “Ritrovare i valori”

I volontari dell’associazione “Ritrovare i valori” hanno donato 1.200 euro all’hospice di Borgonovo. Grazie a questo somma sarà possibile dare avvio al progetto per la ristrutturazione dei bagni a servizio degli operatori che operano in struttura. L’associazione conta circa una settantina di iscritti e raccoglie fondi, da destinare ad attività benefiche del territorio, tramite tornei di burraco che due volte a settimana i soci organizzano nell’ex scuola di Ancarano di Rivergaro. L’associazione organizza anche mercatini di militaria e giocattoli vintage, mercatini creativi, corsi di uncinetto. In passato ha anche aiutato nella ricostruzione dopo l’alluvione in Val Trebbia.

