Prende forma il parco urbano rio Lora a Castello: messe a dimora nuove piante

A Castel San Giovanni il parco urbano del rio Lora prende sempre più forma. Grazie alle temperature non troppo rigide di questo inverno anomalo è stato possibile mettere a dimora quattro querce e tre tigli, che si spera possano diventare alberi altrettanto maestosi come l’imponente quercia di via Duse. Prima ancora, sempre nella stessa area attorno al rio Lora in zona liceo, erano stati piantati altri 27 piccoli arbusti. Il parco urbano sarà completato da una palestra a cielo aperto, o percorso salute, che a entro primavera vedrà la luce sempre in quella zona di Castello.

