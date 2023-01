Il grande cuore degli alpini di Castello: donati 400 euro al centro “Rio Torto”

Gli alpini di Castel San Giovanni hanno donato 400 euro al centro Rio Torto. “La somma – dice il capogruppo Alessandro Stragliati – è stata raccolta in occasione delle iniziative che sono state organizzate durante le festività natalizie”. Il contributo servirà per sostenere le attività dei ragazzi diversamente abili che frequentano Rio Torto e anche le esigenze dei tanti animali che sono custoditi negli spazi del centro. Proprio agli animali sono dedicate le due iniziative che sia domenica 15 che anche martedì 17 gennaio verranno organizzate in occasione della ricorrenza legata a Sant’Antonio abate. Il ritrovo in entrambi i giorni è alle 14.30 per la benedizione degli animali e poi un momento di festa insieme.

Altri dettagli nell’articolo di Mariangela Milani su Libertà