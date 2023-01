Ancora dubbi sulla nuova Statale 45: “La rotonda venga realizzata a Fontanamore”

La rotatoria sulla Statale 45? “È necessaria, ma non in quella posizione. Anch’io sono contrario alle ideologie del “no” a prescindere ma in almeno due o tre punti sono davvero necessarie delle modifiche al progetto di Anas”. Il consigliere provinciale Giampaolo Maloberti resta in bilico tra la richiesta di modificare il progetto della Rivergaro-Cernusca e l’appoggio a Federico Bonini, suo “compagno di banco” (in Provincia) e di partito (nella Lega): quest’ultimo, aveva criticato le continue opposizioni e modifiche al progetto della nuova variante fermo da troppo tempo, con accuse circostanziate ad ambientalisti e alle amministrazioni di Rivergaro e Travo.

Per Maloberti “la rotatoria in zona Bellaria è fondamentale. Avrebbe più senso realizzarla però poco più a valle, in località Fontanamore, dove c’è l’ampio ingresso di via Genova a Rivergaro: da lì, basterebbe costruire una bretellina parallela alla Statale 45 che colleghi la rotonda al ponte di Statto sulla Provinciale 40. Sarebbe la soluzione tecnicamente più semplice”. Un’altra richiesta che si dovrebbe inserire in progetto è che il cantiere previsto a Cisiano, che resterà lì per quattro o cinque anni, non occupi il parcheggio attuale e non renda difficoltosa l’immissione sulla Statale per gli abitanti della frazione, come invece sembra dal progetto. “Infine – precisa Maloberti -, si deve puntare perché si utilizzi la ghiaia del Trebbia nella lavorazione, invece di trasportare con i camion il materiale da costruzione da luoghi lontani”.

Giampaolo Maloberti invita però anche a cambiare prospettiva. “Si continua a parlare solo della Rivergaro-Cernusca quando ci sarebbero 9 milioni di euro già disponibili per il tratto Rivergaro-La Verza” sostiene il consigliere. «Di tratti critici nella parte bassa della Statale ce sono tanti. Pensando solo a Rivergaro, c’è la rotatoria “del Pereto” all’ingresso di Rivergaro tra la Statale e la Provinciale 28 dove ci sono stati incidenti mortali”.

