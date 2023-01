Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta: sei postazioni per il nuovo telelaser

Arriva il nuovo “telelaser” nei comuni dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta, la postazione mobile per catturare chi spinge troppo sull’acceleratore. Ma al tempo stesso scatta l’operazione trasparenza, con la pubblicazione sui siti internet dei comuni di Rottofreno, Rivergaro, Gragnano, Calendasco e Gossolengo delle posizioni esatte della pattuglia. Il primo comune ad aprire l’iniziativa è stato Gossolengo in questi giorni. “Ma stiamo definendo le postazioni di controllo per ogni comune”- precisa il comandante della Polizia locale dell’Unione Paolo Costa. “Saranno pubblicate in un’ottica di massima trasparenza”.

