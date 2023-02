Controllo della velocità, Rottofreno mappa le strade con le nuove postazioni

Anche Rottofreno – così come stanno facendo ad uno ad uno tutti i comuni dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta – ha mappato i luoghi che ospiteranno le postazioni per il controllo della velocità, grazie al nuovo telelaser di cui la polizia locale si è dotata: tra capoluogo e frazioni, sono sei i luoghi dove si dovrà alzare il piede dall’acceleratore, con un’attenzione speciale alla sempre trafficatissima via Emilia.

Per quanto riguarda il paese di Rottofreno, le postazioni che potranno ospitare la pattuglia con lo strumento “TruCam” sono due: in via Roma all’angolo con via Unità d’Italia (in direzione centro paese) e sulla Provinciale 10 all’altezza del consorzio agrario (in direzione di San Nicolò). Proprio a San Nicolò, le postazioni saranno invece in località La Noce (all’ingresso del paese sulla Provinciale 7 in direzione via Emilia) e nella zona di Ponte Trebbia (sulla Sp 10 in direzione di Rottofreno) mentre una quinta postazione sarà alla località Bonina (in direzione Santimento). Infine, si andrà a controllare la velocità anche in località Cattagnina (sulla via Emilia, in direzione di San Nicolò): un tratto, quello tra Rottofreno e San Nicolò, particolarmente funestato negli anni da incidente causati proprio dall’alta velocità. Soltanto una decina di giorni fa, lì era morto il 27enne Davide Cecere, a seguito di uno spaventoso frontale tra due auto.

L’articolo di Cristian Brusamonti su Libertà