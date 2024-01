San Nicolò, 613 passaggi con il semaforo rosso. Azzerati gli incidenti grazie all’autovelox

Che il passaggio delle auto col semaforo rosso all’incrocio di San Nicolò tra via Alicata e via XXV Aprile non fosse solo un’impressione, ma una cattiva abitudine consolidata, adesso viene confermata anche dai dati: da aprile a dicembre, sono state ben 613 le violazioni rilevate dal nuovo amato e odiato autovelox. E gli incidenti, a furia di multe, si sono praticamente azzerati. È uno dei dati più significativi che emergono dal report della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta. In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, il comandante Paolo Costa ha spiegato risultati e prospettive con gli amministratori dei comuni di Rivergaro, Gragnano, Calendasco, Rottofreno e Gossolengo.

Durante l’anno gli agenti hanno rilevato 91 incidenti stradali (di cui uno mortale tra Rottofreno e San Nicolò) e rilevato 8.767 sanzioni che in maggior parte (4954) riguardano il superamento dei limiti di velocità. Tra le altre voci del report, restano particolarmente importanti le sanzioni per omessa revisione dei mezzi (366) e per omessa copertura assicurativa (42). Ma sono spuntate anche 4 patenti false.

