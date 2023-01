Oltre 6.200 imprese femminili: nasce “Una montagna di talento”

Si chiama “Una montagna di talento” il nuovo progetto elaborato dal Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio. È un percorso che vede impegnate le imprenditrici di 26 comuni del territorio con l’obiettivo di valorizzare le ricchezze territoriali, ma anche di consolidare le pratiche di una cooperazione attiva. Il tutto nel quadro di un orizzonte provinciale che a settembre 2022 contava 6.275 imprese femminili pari al 21,6 per cento delle imprese totali: 1.233 sono quelle artigiane operanti principalmente nel settore manifatturiero, 867 quelle guidate da straniere e 587 quelle giovanili.

A presentare il progetto è stato il presidente della Camera di commercio Filippo Cella: “È un progetto di grande qualità – spiega – l’obiettivo è stato quello della massima inclusività”. A entrare nel dettaglio del progetto è stata Federica Bussandri, presidente del Comitato: “Ci siamo rivolti a territori soggetti a spopolamento che però meritano di portare valore – spiega – l’idea è quella di organizzare degli incontri che si terranno il 2, 3, 24 e 25 febbraio in Val trebbia, Val Tidone, Val Nure e Val d’Arda: lo scopo è quello di far emergere le peculiarità delle singole vallate attraverso tre moduli che comporranno le giornate. Nel primo le imprenditrici saranno chiamate a raccontarsi, nel secondo si cercherà di favorire uno scambio di idee, mentre nel terzo verranno valutate le linee guida per lo sviluppo delle nuove iniziative imprenditoriali comuni”.