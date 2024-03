Lavanda e mimose al Mercato coperto, Coldiretti: “Cresce l’imprenditoria al femminile”

Non solo mimose, la lavanda come spunto per celebrare l’imprenditoria al femminile nel settore agricolo. In occasione della Giornata internazionale della Donna, venerdì 8 marzo, Coldiretti Donne Impresa ha organizzato al Mercato Coperto di Campagna Amica di via Farnesiana 17 a Piacenza un incontro dal titolo “La lavanda: dall’osteopatia alla cosmetica” dedicato alle virtù della lavanda, alla sua coltivazione nel Piacentino e ad alcuni dei suoi molteplici utilizzi approfonditi grazie all’intervento di diversi esperti.

Imprenditoria al femminile nel settore agricolo – “Nel nostro territorio le imprese agricole condotte da donne rivestono un ruolo importante – commenta Federica Oddi, responsabile provinciale di Coldiretti Donna Impresa -. Un’azienda su quattro è condotta da donne e il 25% di loro è laureato. Giornate come questa aiutano a dialogare e a fare rete”. Del suo stesso avviso il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli: “La vicinanza al mondo agricolo e alle donne che hanno deciso di investire nel settore oggi è molto sentita a dimostrazione dell’attenzione particolare verso un’imprenditoria femminile sempre più forte”.

Le virtù della lavanda – L’incontro prevedeva, dopo i saluti iniziali di Gallizioli e Oddi, gli interventi dell’osteopata Paolo Pozzoli, di Stefano Brugnelli, presidente dell’associazione culturale dei produttori di lavanda dell’Appennino piacentino e dei referenti dell’azienda agricola Melisseo, presente al Mercato Coperto con i suoi prodotti a base della lavanda coltivata a Cassimoreno di Ferriere.

Attenzione anche alla solidarietà – Il Mercato Coperto, nel pomeriggio di venerdì e durante la mattinata di sabato 9, ospita anche le volontarie di “Mani di Donna” che propongono i loro ricami e le loro creazioni per sostenere gli “Amici dell’Hospice” di Borgonovo.