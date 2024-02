Peste suina: agricoltori Coldiretti chiedono azioni urgenti e bando biosicurezza

“Di fronte alla diffusione della Pesta Suina Africana, bisogna agire al più presto con un massiccio contenimento dei cinghiali” – hanno annunciato i suinicoltori di Coldiretti Piacenza nel pomeriggio di ieri, martedì 27 febbraio, nella sala riunioni dell’associazione. L’incontro, istituito per fare il punto sulla prevenzione, è stato tenuto dal direttore Roberto Gallizioli e ha visto la partecipazione della presidente della Provincia Monica Patelli.

Nel Piacentino, la Peste Suina Africana si sta rivelando un vero e proprio ostacolo per il settore agricolo e suinicolo. Coldiretti, si è rivolta alla Provincia, per dare una risposta concreta agli agricoltori, sempre più colpiti dalla forte speculazione dei prezzi.

La stessa Provincia, ha accolto la richiesta d’aiuto istituendo una cabina di regia per arginare la proliferazione dei cinghiali, principale veicolo di diffusione del virus.

“In un momento così delicato – interviene Gallizioli – serve la responsabilità dell’intera filiera, a cui rivolgiamo un appello. Accogliamo con favore l’iniziativa della cooperativa Opas (cooperativa di suinicoltori e organizzazione del prodotto più grande d’Italia) che ha dato disponibilità per lavorare le carni di maiale, anche di allevamenti non associati, con sede nelle zone di restrizione 1 e 2, in cui rientra la quasi totalità dei comuni della provincia di Piacenza”. “È necessario che tutti gli attori della filiera facciano la propria parte per continuare per salvaguardare un comparto cardine del Made in Italy agroalimentare” – conclude il direttore.

Il nuovo bando per la biosicurezza – “Abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione Emilia Romagna l’uscita quanto prima di un ulteriore bando integrativo per completare l’attività di biosicurezza delle nostre aziende agricole – prosegue Gallizoli -, accelerando l’iter di pagamento delle domande già presentate”. Il nuovo bando, fortemente voluto da Coldiretti, aprirà il prossimo 4 marzo.