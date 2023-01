“Paolo Borsellino, per amore della verità”. L’autore del libro: “La mafia è un virus”

Nel ciclo dei “Dialoghi su legalità, partecipazione e memoria” organizzati dalla associazione Libera è stato presentato il libro “Paolo Borsellino per amore della verità”.

Una occasione per incontrare e ascoltare l’autore – Piero Melati, giornalista che seguì, per “L’Ora” di Palermo, il maxi-processo di mafia – e l’avvocato Fabio Trizzino, legale dei figli del giudice vittima della strage di via D’Amelio e che ha rappresentato la famiglia Borsellino in tutti i processi sulla trattativa Stato-Mafia.