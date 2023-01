Val Tidone: tre comuni redigono un piano per l’energia sostenibile e il clima

Castel San Giovanni, Ziano e Borgonovo si alleano contro il cambiamento climatico. Dopo aver sottoscritto il Patto dei sindaci che prevede misure per arginare il cambiamento climatico, ora i tre comuni valtidonesi redigono un Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc). Il Piano mette nero su bianco azioni concrete. Dice quali interventi i tre enti, di comune accordo a significare la volontà comune di tutelare un intero territorio e non solo quello delimitato dai propri stretti confini, vorranno attuare. Le buone pratiche che un comune può adottare riguardano ad esempio il corretto smaltimento e riciclo dei rifiuti oppure ancora la riqualifica energetica del patrimonio di edifici pubblici già esistenti. I nuovi edifici verranno invece già progettati secondo le ultime disposizioni in fatto di riduzione dei consumi e basso impatto ambientale. La stesura del Piano comune è stata affidata a Gregory Keble, architetto di Carpaneto.

