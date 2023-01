Vigolzone: 22 abitanti in meno, ma 171 immigrati hanno scelto il comune

Lievissimo calo nella popolazione di Vigolzone che al 31 dicembre 2022 contava 4.206 abitanti, 22 in meno rispetto allo stesso periodo del 2021, quando in totale erano 4.228. Sono diminuiti anche i nuovi nati (da 24 del 2021 a 16 nel 2022), contro 62 decessi, ma il dato che spicca tra gli altri è il numero di immigrati, 171 persone (143 da altri Comuni italiani e 24 dall’estero), che hanno deciso di trasferirsi a Vigolzone, contro i 150 emigrati. Un dato significativo per il sindaco Gianluca Argellati, che attribuisce alla “completezza di servizi dedicati a tutte le età presenti a Vigolzone”.

Riguardo all’asilo nido, “per il terzo anno consecutivo si registra il numero massimo di adesioni più una lista d’attesa – riferisce il sindaco -; perciò abbiamo aderito ad un progetto attraverso cui lo Stato cofinanzia l’aumento dei posti e siamo in attesa di capire se saremo beneficiari del finanziamento così da aumentare di qualche posto dal prossimo anno scolastico”.

