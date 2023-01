Bisarca in fiamme in A21: traffico in tilt e lunghe code. Riaperta l’autostrada

Grazie al maxi lavoro dei vigili del fuoco di Cremona e Fiorenzuola, con la supervisione della polizia stradale e dei carabinieri che hanno regolato il traffico, è stata riaperta intorno alle 10 di stamattina la corsia di marcia dell’A21 in direzione Piacenza, dopo l’incendio – avvenuto all’alba – che ha interessato una bisarca. Il veicolo, che trasportava un carico di auto, ha preso fuoco dopo un incidente avvenuto lungo il tratto di autostrada che attraversa il comune di Gerre de Caprioli, tra Castelvetro e Cremona. Nello scontro, che non ha coinvolto altri veicoli, non sono stati segnalati feriti. La circolazione nella zona di Cremona è andata in tilt: in autostrada si sono formati 11 chilometri di coda. Anche la rete urbana ed extraurbana è stata intasata dal traffico autostradale deviato dalla A21.

