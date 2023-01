Covid, da otto settimane continua il calo di nuovi positivi nel Piacentino

Ottava settimana consecutiva con il segno meno davanti al numero dei nuovi positivi a Piacenza. Negli ultimi sette giorni si è registrata una netta diminuzione nei contagi da Covid-19: – 20,2% di nuovi casi rispetto alla settimana precedente. È quanto emerge dall’ultimo report pubblicato dall’Azienda Usl di Piacenza. In questa settimana si è registrata una vittima e sono due i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva.

La rilevazione evidenzia 138 nuovi casi, rispetto ai 173 precedenti. La diminuzione registrata nel nostro territorio è allineata al trend generale di calo: la media nazionale, infatti, evidenzia un – 26,5%, quella regionale un – 21% e quella lombarda un – 12,4%.

Se si analizzano i nuovi positivi su 100mila abitanti, il tasso d’incidenza è di 49 casi a Piacenza, 58 casi in Emilia-Romagna, 65 casi a livello nazionale e 54 casi in Lombardia.

In lieve aumento i tamponi effettuati, nell’ultima settimana sono stati fatti 2192, mentre la settimana precedente se ne contavano 2142 con una percentuale di positivi che scende da 8,1% all’attuale 6,3%.

Dai periodici monitoraggi nelle Cra emergono 3 nuove diagnosi tra gli ospiti. Gli anziani sono in grande maggioranza asintomatici o paucisintomatici. La situazione è costantemente monitorata dall’Azienda, in stretto raccordo con le direzioni sanitarie delle strutture e in collaborazione con le equipe mobile distrettuali (già Usca), che possono essere attivate in caso di necessità.

Le persone in isolamento passano da 182 della settimana precedente ai 162 della settimana appena trascorsa. Le segnalazioni di casi sospetti arrivate alle equipe mobile distrettuali (già Usca) sono state 22, a fronte delle 34 della settimana precedente. Gli accessi settimanali in Pronto soccorso per pazienti con sintomatologia riconducibile al Covid passano da 11 accessi (0,8% degli accessi totali) e 5 ricoveri (45,5%) della scorsa settimana, ai 14 accessi (1,1% degli accessi totali) e 6 ricoveri (43%) di questa. Il 29 gennaio 2023 erano ricoverate in ospedale 24 persone positive. Due i pazienti positivi in Terapia intensiva. Nella settimana si è registrato 1 decesso.

VACCINAZIONI

Nella settimana dal 23 al 29 gennaio, la campagna di vaccinazione antiCovid ha visto la somministrazione di 392 dosi (la settimana precedente erano state somministrate 490 dosi). A Piacenza, come in tutta la Regione Emilia-Romagna, è stata attivata anche la vaccinazione anti Covid-19 per i bambini fragili da 6 mesi ai 4 anni di età. Le famiglie interessate sono state contattate direttamente da personale Ausl con una proposta di appuntamento. La vaccinazione è inoltre disponibile per i piccoli non fragili della medesima fascia di età, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale. Per prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 800.651.941.